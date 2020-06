La LFP dévoile le calendrier général de la saison 2020-2021

La saison 2019-20 (quasiment) terminée - il reste les deux finales des deux Coupes nationales -, la LFP se penche déjà sur le prochain exercice 2020-2021. Ce vendredi après-midi, l'instance française a dévoilé le calendrier général de la prochaine saison et ce qui attend les clubs français. Et une chose est sûre, le timing va être serré ! La Ligue donne rendez-vous le week-end du 22 et 23 août prochain pour la 1ere journée du championnat. Contrairement à d'habitude, toute la phase aller ne sera pas jouée entre août et décembre. En effet, la phase aller se terminera le week-end du 9 janvier, soit après la trêve hivernale qui aura lieu après la 17e journée.

La 38e et dernière journée aura, elle, lieu le 23 mai 2021 et sera bien sûr en multiplex. Puis viendront les barrages avec le club de Ligue 2 qui se dérouleront les 27 et mai 2021. Tout sera plus serré que d'habitude puisque 5 journées de championnat auront lieu en semaine. La Ligue n'a pas vraiment le choix puisqu'elle doit terminer toutes ses compétitions avant fin mai, Euro 2020 (en 2021) oblige. L'Euro débute le 11 juin pour rappel. La Ligue 2, elle, débutera le même week-end que la L1, le 22-23 août 2020 et se terminera le 15 mai 2021. Pour avoir un panorama complet de ce qui vous attend, c'est ici.