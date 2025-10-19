Menu Rechercher
PL : Aston Villa renverse Tottenham

Tottenham 1-2 Aston Villa

Suite de la 9e journée de Premier League ce dimanche avec la rencontre opposant Tottenham à Aston Villa. Une belle affiche sur le papier qui devait tenir toutes ses promesses. Auteur d’un bon début de saison, la formation de Thomas Frank pouvait prendre la deuxième place du classement en cas de victoire. Mais malgré l’ouverture du score précoce de Bentancur, les Spurs ont fini par craquer face à une équipe d’Aston Villa pourtant en difficulté sur ce début de saison.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
6 Logo Tottenham Tottenham 14 8 +7 4 2 2 14 7
11 Logo Aston Villa Aston Villa 12 8 0 3 3 2 8 8

Les Villans d’Unai Emery sont revenus dans la partie grâce à un missile puissant de Rodgers depuis l’extérieur de la surface. Puis, au retour des vestiaires, sur une passe décisive de l’international français Lucas Digne, Emiliano Buendia a donné l’avantage à son équipe. Un avantage qu’Aston Villa a réussi à conserver jusqu’au bout de la rencontre.

