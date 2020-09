PSG : Nasser Al-Khelaïfi confirme sa grande fortune personnelle

Salle d'audience du Tribunal pénal fédéral. L'audition de Nasser Al-Khelaïfi dans le cadre de l'affaire de corruption au sein de la FIFA a commencé. Le président du PSG a été entendu pour la première fois par la cour des affaires pénales. Ses revenus et sa fortune personnelle ont été le sujet de la première question posée par le président de la Cour.

Le juge l'a ainsi questionné sur ses revenus annuels et le montant total de sa fortune, respectivement estimés « entre 15 et 25 millions de dollars par an » et « entre 70 et 100 millions de dollars ». Celui qui est également ministre dans son pays a répondu d'abord sèchement : « Mes avocats ont déjà répondu à cette question et je ne souhaite pas revenir dessus ». Avant de rentrer dans le rang et de confirmer ces montants par un simple « oui ». L'audience va se poursuivre dans les prochains jours.