Tottenham se prépare à un grand bouleversement estival

La saison de Tottenham est loin d'être satisfaisante. 6e de Premier League à trois points de la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, le club de Londres a des chances de manquer la C1 pour la seconde année consécutive. Un gros caillou dans les crampons d'une formation qui a pourtant atteint la finale de la compétition il y a moins de deux ans. Pire encore, Mourinho et ses hommes ont été éliminés à la surprise générale de la Ligue Europa par le Dinamo Zagreb (2-0, 0-3 a.p.). Face à ce constat d'échec, la direction se pose des questions. Une fin de cycle n'est-elle pas arrivée ?

Dans le Telegraph du jour, il en est justement question ce samedi. Il faudra déjà régler le cas Mourinho. En fonction du départ ou du maintien du Portugais, les plans des Spurs ne seront pas les mêmes. Sous pression, l'entraîneur a encore la possibilité de sauver la saison en terminant dans le top 4 et en remportant la Carabao Cup. Mais pour ramener ce premier trophée en 13 ans dans la vitrine du club, il faudra battre l'irrésistible Manchester City. Pas une mince affaire. Des noms ont commencé à circuler pour remplacer le "Normal One" à commencer par Julian Nageslmann et Brendan Rodgers.

Quid de Mourinho ?

L'effectif lui va faire peau neuve quelque que soit le sort du Mou. Annoncé sur le départ depuis le début de la saison, Dele Alli ne résistera pas cette fois à un départ, si l'entraîneur reste le même. Harry Winks non plus n'entre pas dans les petits papiers du technicien, qui se débarrasserait bien de Serge Aurier. Le latéral pourrait d'ailleurs revenir au PSG, comme nous vous l'annoncions il y a quelques semaines. En fin de contrat en 2022, Hugo Lloris (34 ans) n'est pas certain de rester dans un club où il a posé ses valises en 2012. Récemment, Nice s'est positionné pour faire revenir le gardien des Bleus en son sein.

Pour remplacer le capitaine, Nick Pope est un candidat, mais son recrutement dépendra sans doute d'une qualification européenne. Mourinho donne sa priorité à la défense pour le mercato. Le nom du régulier Danois de Southampton, Jannik Vestergaard, a été cité dernièrement, tout comme celui du Lillois Sven Botman, décidément très courtisé en Angleterre. Enfin, la venue d'un nouveau latéral droit ne dépendra même pas d'un départ d'Aurier. À Tottenham, on apprécie grandement le talent et le potentiel de Max Aarons qui évolue en Championship à Norwich, même si Mourinho n'en est pas le plus grand fan.

Priorité donnée à la défense

Dans le secteur offensif, peu de mouvements sont attendus. Gareth Bale devrait tout de même repartir du côté du Real Madrid, son prêt n'étant pas vraiment concluant. Mourinho veut absolument conserver Heung-Min Son, dont il est un grand fan. Le Sud-Coréen est même en pourparlers pour prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2023. Dernier dossier, et il est de taille, celui d'Harry Kane. La star de l'équipe n'est pas certaine de rester. Seulement, pour l'arracher aux Spurs il faudra mettre un prix considérable, plus de 120 M€, une somme que peu de monde peut se permettre de débourser, même si le Real garde un œil sur lui.