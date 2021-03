PL : Manchester City étrille Fulham

Pour le compte de la 28ème journée de Premier League, Fulham accueillait Manchester City à Craven Cottage. Surpris lors du derby de Manchester par United (0-2), les Citizens avaient remis les pendules à l'heure en début de semaine face à Southampton (5-2). De leur côté, les Cottagers avaient fait mordre la poussière à Liverpool à Anfield (1-0) le week-end dernier et croyaient encore au maintien. Après une première mi-temps sans but, les hommes de Guardiola parvenaient à décanter la situation juste après la pause. Cancelo frappait un coup-franc repris victorieusement de l'intérieur du pied par John Stones (0-1, 48e).

La suite après cette publicité

Manchester City réalisait le break avant l'heure de jeu. Gabriel Jesus profitait d'une mésentente entre Andersen et Cavaleiro pour se présenter seul face à Areola et conclure (0-2, 57e). City assénait le coup de grâce trois minutes plus tard. Adarabioyo s'engageait trop dans la surface sur Torres qui s'écroulait dans la surface. L'arbitre indiquait logiquement le point de penalty. Sergio Aguero ne tremblait pas et ajustait Areola (0-3, 60e). Une première pour le buteur argentin depuis le 21 janvier 2020. Avec ce vingt-deuxième succès de la saison, Manchester City prenait provisoirement dix-sept points d'avance sur Manchester United au classement.

Retrouvez le classement de la Premier League ici.