MU : on n’arrête plus Alejandro Garnacho !

Marcus Rashford dans la difficulté, un collectif défaillant, Manchester United a su compenser cela depuis quelques semaines et le doit à quelques individualités. Si devant Rasmus Hojlund enchaîne enfin les buts en Premier League, lui qui compte 7 buts sur ses six dernières apparitions, un autre élément offensif se montre à l’aise, il s’agit d’Alejandro Garnacho. Déjà intéressant l’an dernier, l’ailier gauche argentin de 19 ans est désormais incontournable avec les Red Devils avec 18 titularisations de suite en Premier League depuis la défaite 3-0 contre Manchester City le 29 octobre dernier.

La suite après cette publicité

Alternant entre le côté gauche si Marcus Rashford est absent ou sur le banc et le côté droit où il reste tout aussi important, il compte 7 buts et 3 offrandes en 37 rencontres cette saison. Des chiffres encourageants pour un joueur qui a déjà quelques matches références contre Aston Villa (3-2) et West Ham (3-0) avec un doublé à chaque fois ou bien ce match à Everton (3-0) où il aura marqué un sublime retourné. Rapide, percutant, renversant, il n’est clairement pas étranger au regain de forme de son équipe (5 victoires sur les 7 derniers matches).

À lire

PL : Manchester United renoue avec la victoire contre Everton

Homme du match une nouvelle fois

Participant à la remontée des Red Devils au classement qui sont désormais sixièmes avec trois points de retard sur Tottenham (5e) et huit sur Aston Villa (4e), Alejandro Garnacho agit comme le phare dans la pénombre avec les Mancuniens. Ce samedi encore contre Everton, il a provoqué deux penalties en première période qui ont été transformés par Bruno Fernandes et Marcus Rashford lors d’un succès 2-0. Si son équipe a été bousculée contre Everton, sa qualité de dribble aura été un véritable poison, et fatale à la défense des Toffees, qui aurait même pu concéder un troisième penalty face à l’activité de l’Argentin, mais la main de Vitaliy Mykolenko n’a pas été sifflée. Encore une fois élu homme du match, Alejandro Garnacho marche sur l’eau en ce moment.

La suite après cette publicité

Héritant notamment d’un 8/10 par Sky Sports, le principal intéressé était aux anges après la partie au micro de TNT Sports : «c’est comme un rêve avec mon âge. Un stade d’Old Trafford rempli scandant mon nom, c’est incroyable. Je suis très fier et heureux.» Pour autant, pas question de savourer, il faut déjà se tourner vers les prochains objectifs. «Nous avons perdu les deux derniers matchs, c’est important d’être là. Nous voulons être en Ligue des champions la saison prochaine donc je suis très heureux» poursuivait le prodige argentin. «Il progresse très bien et nous en sommes satisfaits. Sa contribution aujourd’hui a été énorme, avec de superbes dribbles et des penalties bien mérités» expliquait notamment son coach Erik ten Hag après la partie. Une victoire probante et une prestation de choix, Alejandro Garnacho n’a pas fini d’impressionner son monde…