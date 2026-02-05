Chelsea : Alejandro Garnacho se fait détruire en Angleterre

Alejandro Garnacho s’est attiré les moqueries des supporters de Manchester United après une sortie malvenue avant la demi-finale retour de Carabao Cup entre Chelsea et Arsenal. L’ailier argentin, transféré chez les Blues l’été dernier, avait assuré que si United avait réussi à s’imposer à l’Emirates, Chelsea pouvait « parfaitement » faire de même. Une déclaration qui s’est retournée contre lui : entré en jeu en seconde période, Garnacho n’a pas pesé, et les Londoniens se sont inclinés (1-0) sur un but tardif de Kai Havertz, synonyme d’élimination pour les Blues.

Sur les réseaux sociaux, les fans mancuniens n’ont pas tardé à ressortir la phrase pour ironiser sur l’échec de leur ancien joueur, pointant une confiance jugée excessive. Cette sortie contraste d’autant plus avec le regain de forme des Red Devils sous Michael Carrick, tandis que Chelsea encaisse son premier vrai coup d’arrêt de l’ère Rosenior, quittant la compétition sans avoir réellement inquiété Arsenal malgré une possession stérile.