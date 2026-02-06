OM : Amir Murillo est arrivé en Turquie

Devenu indésirable à l’OM en quelques jours, Amir Murillo va bien quitter le club phocéen, qui tient un accord avec Besiktas pour le transfert du défenseur de 29 ans. Comme nous vous le révélions en exclusivité, le Panaméen va s’offrir un nouveau challenge.

Ce vendredi midi, Murillo est arrivé en Turquie où il s’apprête à parapher son nouveau contrat avec Besiktas. Le transfert d’Amir Murillo va rapporter à l’OM 6 M€ bonus compris.