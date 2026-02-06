Süper Lig
OM : Amir Murillo est arrivé en Turquie
1 min.
@Maxppp
Devenu indésirable à l’OM en quelques jours, Amir Murillo va bien quitter le club phocéen, qui tient un accord avec Besiktas pour le transfert du défenseur de 29 ans. Comme nous vous le révélions en exclusivité, le Panaméen va s’offrir un nouveau challenge.
La suite après cette publicité
HT Spor @HTSpor – 13:38
💥 Amir Murillo Beşiktaş için İstanbul'daVoir sur X
🎙️ Amir Murillo: Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğumuz sürenin keyfini çıkaracağım, güzel maçlar oynamaya çalışacağım.
▶️ Canlı izlemek için:
🎙️ Amir Murillo: Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğumuz sürenin keyfini çıkaracağım, güzel maçlar oynamaya çalışacağım.
▶️ Canlı izlemek için:
Ce vendredi midi, Murillo est arrivé en Turquie où il s’apprête à parapher son nouveau contrat avec Besiktas. Le transfert d’Amir Murillo va rapporter à l’OM 6 M€ bonus compris.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer