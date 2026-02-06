Menu Rechercher
OM : Amir Murillo est arrivé en Turquie

Amir Murillo avec l'OM @Maxppp

Devenu indésirable à l’OM en quelques jours, Amir Murillo va bien quitter le club phocéen, qui tient un accord avec Besiktas pour le transfert du défenseur de 29 ans. Comme nous vous le révélions en exclusivité, le Panaméen va s’offrir un nouveau challenge.

💥 Amir Murillo Beşiktaş için İstanbul'da

🎙️ Amir Murillo: Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğumuz sürenin keyfini çıkaracağım, güzel maçlar oynamaya çalışacağım.

Voir sur X

Ce vendredi midi, Murillo est arrivé en Turquie où il s’apprête à parapher son nouveau contrat avec Besiktas. Le transfert d’Amir Murillo va rapporter à l’OM 6 M€ bonus compris.

Süper Lig
Ligue 1
Marseille
Besiktas
Amir Murillo

