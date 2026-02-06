Menu Rechercher
OM : le message de Timothy Weah à Amir Murillo

Amir Murillo sous les couleurs de l'OM @Maxppp

Amir Murillo va quitter l’OM. Le Panaméen est déjà en Turquie pour signer en faveur de Besiktas. Pour Timothy Weah, c’est un concurrent de moins au poste de latéral, mais c’est surtout un ami qui s’en va car les deux hommes sont proches.

«Avec Amir, on a une relation spéciale. On est deux joueurs de CONCACAF. Ça fait longtemps qu’on se connaît. Il a joué avec mon cousin à New York Red Bull. Je connais sa famille. Son départ me touche, c’est une décision du coach et du staff et je lui souhaite le meilleur pour la suite», réagit l’Américain en conférence de presse.

