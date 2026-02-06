Le fils de Wayne Rooney va signer un contrat en or à MU

Son père va certainement en être fier. En effet, selon un rapport, Kai Rooney (16 ans), le fils de la légende de Manchester United Wayne Rooney, s’est vu proposer un contrat en or par les Red Devils, avec l’ambition de marcher dans les pas de son père. Toujours en pleine adolescence et actuellement en fin de scolarité dans l’Académie de United, le jeune attaquant évolue depuis plusieurs années au sein de l’institution et il progresse rapidement. Par ailleurs, d’après les informations de The Sun, les dirigeants voient en lui un talent prometteur et ont décidé de lui offrir une bourse dès cet été ou durant la prochaine saison. La source indique que le contrat pourrait notamment atteindre 50 000 livres sterling par an (soit environ 57 700 euros) ce qui est une somme osée.

En effet, le jeune gaucher ferait partie d’un groupe, jugé au-dessus de la moyenne, de 14 jeunes joueurs à qui Manchester United a soumis de nouvelles offres. Parmi eux, figure également Jacey Carrick, le fils de Michael Carrick (44 ans), ancien joueur du club et actuel entraîneur intérimaire en Premier League. Si l’offre n’a pas encore été acceptée par la famille, elle pourrait probablement être une opportunité en or de briller sous la tunique rouge, afin de poursuivre l’aventure sur les traces de son père. Le but étant de devenir, pour la direction anglaise et le jeune attaquant lui-même, un joueur professionnel.