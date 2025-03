Juventus : Gianluigi Buffon vole au secours de Thiago Motta

Depuis quelques semaines, la Juventus Turin enchaîne les coups durs. Éliminé face au PSV en Ligue des Champions, la Vieille Dame a également été évincé de la course à la Coupe d’Italie il y a quelques jours. Pour ne rien arranger, le club piémontais sort d’une terrible défaite à domicile face à l’Atalanta Bergame (0-4). Un revers qui sonne le glas de leurs espoirs de podium et qui fragilise fortement Thiago Motta. Arrivé l’été dernier après une pige intéressante avec Bologne, l’ancien milieu du PSG est dans l’œil du cyclone depuis quelques jours.

Fragilisé, le coach de 42 ans peut compter sur le soutien de son ancien coéquipier en sélection Gianluigi Buffon. Présent à l’occasion d’une masterclass pour une université de Rome, l’ancien gardien a tenu à afficher sa solidarité auprès de Thiago Motta : «les choses ne se passent probablement pas comme elles le souhaiteraient, mais il reste encore dix journées et autant attendre la finale et voir si quelque chose d’étonnant et d’étonnamment positif peut se produire dans cette période. Je l’espère.»