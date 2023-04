FC Zürich : Becir Omeragic a choisi Montpellier

Courtisé par de nombreuses écuries européennes, comme nous vous le révélions dernièrement, le jeune Becir Omeragic (21 ans), formé au Servette FC, devrait quitter la Suisse dans les semaines à venir. Dans le viseur de deux clubs français mais aussi d’Hoffenheim, Augsburg, Burnley ou encore Braga, le défenseur du FC Zürich, libre de tout contrat en juillet prochain, a d’ores et déjà pris sa décision.

Selon nos dernières informations, l’international suisse depuis 2020 (4 sélections chez les A) et capitaine de l’équipe Espoirs a, en effet, donné sa préférence pour le championnat français et plus précisément le Montpellier Hérault Sport Club, pointant actuellement à la treizième place dans l’élite du football français. Cité du côté de l’OM durant l’été 2021, celui qui était présent au sein de la liste de Petkovic pour le dernier Euro devrait donc venir renforcer l’arrière-garde montpelliéraine.

