Manchester United pense aussi à Moussa Diaby !

Sixième de Bundesliga après un début de saison compliqué, le Bayer Leverkusen peut, une nouvelle fois, remercier Moussa Diaby (23 ans). Impressionnant depuis son départ du Paris Saint-Germain, l’international tricolore aux 9 sélections continue de porter les siens en Allemagne. Auteur de 14 buts et 11 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues, le natif de Paris attise logiquement les convoitises.

Dernièrement, nous vous révélions en ce sens que le club de la capitale française pensait à un retour de son ancien protégé. Mais ce n’est pas tout. Si de nombreuses écuries italiennes et anglaises sont également sur le coup, le Daily Mail nous apprend, ce lundi, que Manchester United serait également intéressé par le profil du numéro 19 du Bayer Leverkusen. Avec la forme irrégulière de Jadon Sancho et d’autres options relativement inexpérimentées, les dirigeants mancuniens verraient, en effet, d’un bon oeil l’arrivée de Diaby. Et pour cause.

Aussi efficace devant le but adverse qu’à la passe, Diaby enchaîne aujourd’hui les prestations de haute volée et s’impose, logiquement, comme un titulaire indiscutable. Méfiance toutefois car le média britannique précise que ce dossier n’est pas forcément prioritaire pour les Red Devils. De plus, aucune action ne sera entreprise par le board de Manchester United tant que le rachat du club ne sera pas définitivement bouclé.

Longtemps lié à Arsenal et Newcastle, Diaby reste un élément essentiel du système de jeu de Xabi Alonso. Dès lors, il sera forcément complexe pour la concurrence de l’arracher au Bayer, qui demande environ 65 millions de livres sterling pour son joueur. Une mauvaise nouvelle de plus pour les pensionnaires d’Old Trafford, à l’heure où le mercato estival des Mancuniens semble prendre une tournure négative malgré la volonté des dirigeants d’investir beaucoup d’argent cet été.