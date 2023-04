Bayer Leverkusen : l’Europe s’arrache le très convoité Moussa Diaby !

La suite après cette publicité

Depuis son départ du Paris Saint-Germain en juillet 2019, Moussa Diaby a clairement pris une autre dimension. Désormais sous les couleurs du Bayer Leverkusen, l’ailier droit français (9 sélections) s’éclate en Bundesliga, à l’image de ce nouveau but inscrit, ce samedi, lors de la victoire (3-1) des siens contre l’Eintracht Francfort. Auteur de 13 réalisations et 9 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le gaucher de 23 ans impressionne.

Vif, technique et parmi les joueurs les plus rapides de Bundesliga, l’ex Titi Parisien est, à ce titre, l’un des grands artisans du renouveau des Pillendreher. Invaincus lors des neuf derniers matches (TCC), les hommes de Xabi Alonso se retrouvent ainsi aux portes du top 5, à quatre longueurs seulement de Fribourg. Aussi efficace devant le but adverse qu’à la passe, Diaby enchaîne les prestations de haute volée et s’impose, logiquement, comme un titulaire indiscutable.

Aux côtés d’Amine Adli - qui profite lui aussi du rendement déroutant de Diaby (3 buts et 5 passes décisives en championnat) - l’attaquant de Leverkusen bluffe son monde et ne laisse pas insensible un certain Didier Deschamps. Appelé lors du dernier rassemblement des Bleus et entré en jeu à deux reprises contre les Pays-Bas puis face à l’Irlande, celui qui avait manqué de peu la dernière Coupe du Monde au Qatar suscite, aujourd’hui, les plus belles convoitises. Selon nos informations, de nombreuses écuries anglaises et italiennes sont bouillante à l’idée de récupérer le natif de Paris. Mais pas que…

Moussa Diaby pourrait agiter le prochain mercato !

Toujours d’après nos indiscrétions, le Paris Saint-Germain est aussi intéressé à l’idée de rapatrier l’homme fort du Bayer. En crise de résultats, malgré une victoire sur la pelouse de l’OGC Nice à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1, le club de la capitale traverse une période délicate. Plombé par un collectif défaillant et des polémiques extrasportives, le champion de France en titre se projette d’ores et déjà sur la saison prochaine. Si Christophe Galtier, plus que jamais fragilisé, reste sur la sellette, Luis Campos lui avance sur le mercato des Rouges et Bleus.

Critiqué pour son dernier mercato, le Portugais se sait sous pression et compte bien réagir. Dans cette optique, un possible retour de Moussa Diaby dans la capitale française apporterait, sans aucun doute, du sang neuf à l’attaque parisienne. Si le jeune buteur de Leverkusen apparaît comme une solution de luxe pour le PSG, l’actuel leader de Ligue 1 n’est pas seul sur le coup. Une chose est sûre, Moussa Diaby agite l’Europe et les dirigeants allemands, qui auront forcément quelques exigences financières, peuvent d’ores et déjà se frotter les mains…