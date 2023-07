Le Bayern Munich veut conserver Mathys Tel

Révélé sous le maillot du Stade Rennais, Mathys Tel a choisi de poursuivre sa progression en Allemagne en s’engageant en faveur du Bayern Munich. Considéré comme l’un des plus grands talents du club breton, l’ailier français a dû se contenter d’une vingtaine de participations toutes compétitions confondues pour 2 titularisations (6 buts), à la faute à un manque d’expérience du haut niveau ainsi qu’à une rude concurrence sur le front de l’attaque munichoise. Pour autant, le principal intéressé ne semble pas affolé et ce en dépit de son temps car il espère faire son trou en Bavière. L’entourage du joueur âgé de 18 ans a d’ailleurs évoqué à maintes reprises qu’un départ cet été était à exclure, une position partagée par le champion d’Allemagne en titre ?

Selon les indiscrétions de Sky Germany, le Bayern Munich n’a pas l’intention de prêter son joueur cet été et ce même en cas d’arrivée d’Harry Kane en Bavière. Le média allemand ajoute que le Français est tout à fait capable d’évoluer sur les ailes et il se peut qu’avec le départ de Sadio Mané et la blessure d’Eric-Maxim Choupo Moting, le natif de Sarcelles puisse obtenir davantage de temps de jeu. Pour rappel, l’homme pour qui le Bayern Munich a dépensé 20M€ l’été dernier était courtisé par Tottenham, désireux de renforcer son armada offensive.

