OGCN-OM : deux joueurs niçois agressés par la sécurité de l'OM

D'après les informations de RMC Sport, le défenseur français Jean-Clair Todibo et l'ailier néerlandais Justin Kluivert ont été frappés par le service de sécurité de l'Olympique de Marseille durant la bagarre générale entre Marseillais et Niçois à la 74ème minute de jeu du match, entraînant une suspension de la rencontre par l'arbitre Benoît Bastien. Deux agressions qui s'ajoutent aux trois joueurs de l'OM blessés durant cet incident : le défenseur brésilien Luan Peres et les milieux de terrain français Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet. Les concernés ont tenu à montrer les traces de cet incident sur les réseaux sociaux.

Malgré l'envahissement de la pelouse, les délégués de la Ligue ont décidé de reprendre le cours de la rencontre. Les joueurs et staff de l'OM ne se sont pas représentés sur la pelouse et l'ont même quitté avant la reprise, donnant ainsi une victoire par forfait à l'OGC Nice. Cependant, le dossier devrait être étudié dans les prochains jours pour décider du sort du match de clôture de la 3ème journée de Ligue 1.