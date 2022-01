Real Madrid : Karim Benzema inscrit son 300e but avec le Real Madrid

A l'occasion du match face à Valence comptant pour la 20e journée de la Liga, Karim Benzema a inscrit son 300e but sous la tunique du Real Madrid. Alors que le milieu de terrain brésilien Casemiro provoquait un penalty juste avant la mi-temps, l'international français (94 sélections, 36 buts) envoie sereinement le ballon dans la lucarne de Jasper Cillessen.

Arrivé au Real Madrid en 2009 en provenance de l'Olympique Lyonnais, Karim Benzema marche sur l'eau cette saison (16e but en championnat, 7 passes décisives), et se place encore un peu plus dans la légende de la Casa Blanca. Il est le 4e meilleur buteur de l'histoire du club en compétition officielle, derrière Cristiano Ronaldo (450), Raul (323) et Alfredo Di Stéfano (308).