Commenter 23
Ligue 1

OM : Roberto De Zerbi égale un triste record personnel

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto de Zerbi @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

Roberto De Zerbi a vécu dimanche soir un moment compliqué sur le banc de l’Olympique de Marseille, avec une défaite (5-0) face au PSG qui égale sa plus large défaite enregistrée en club professionnel. La rencontre au Parc des Princes s’est transformée en véritable démonstration parisienne, avec un OM dépassé et incapable de contenir l’intensité et l’efficacité des Parisiens.

Cette performance se place aux côtés de deux précédents marquants dans la carrière de l’entraîneur italien : une défaite (0-5) contre le Real Madrid avec le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, le 19 octobre 2021, et un revers (1-6) face à Aston Villa avec Brighton en Premier League, le 30 septembre 2023.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
