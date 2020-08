Chelsea : accord avec Leverkusen pour Kai Havertz

À peine la confirmation de Peter Bosz que Kai Havertz ne s'entraînera plus avec le Bayer Leverkusen, on entend parler d'un accord entre le club allemand et Chelsea. C'est un feuilleton de longue date, dont le dénouement est de plus en plus proche. Après Hakim Ziyech et Timo Werner, l'attaque de Frank Lampard va enregistrer un nouveau renfort de poids.

Une recrue de marque, qui à la manière d'un vêtement de luxe, va coûter cher. Le Guardian annonce un chiffre de 80 millions d'euros auxquels viendront s'ajouter 10 millions supplémentaires de bonus. Le jeune international allemand devrait s'engager pour les 5 prochaines années avec le club londonien.