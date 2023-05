Vidéo : les Twittos se délectent du titre du Barça !

La suite après cette publicité

Grâce à sa victoire dans le derby catalan contre l’Espanyol (2-4), le FC Barcelone a enfin réussi à assurer le titre en Liga avec 82 points à 4 journées de la fin du championnat. Il s’agit du 27ème titre du club espagnol sur la scène nationale. Une belle récompense pour l’équipe dirigée par Xavi depuis maintenant un peu plus d’un an et demi. Les Twittos et surtout ceux fans des Blaugrana se délectent de ce titre après une saison avec de moult rebondissements !

