Mercato : la liste noire du Real Madrid

Malgré la crise du coronavirus et ses conséquences financières désastreuses pour les clubs de football, certaines écuries comme le Real Madrid comptent bien se montrer très actives durant le prochain marché des transferts. Mais si les Merengues rêvent d'Erling Haaland, de Paul Pogba ou d'Eduardo Camavinga (le dossier Mbappé serait reporté l'an prochain à minima), plusieurs joueurs de l'effectif actuel de Zinedine Zidane devraient également être invités à plier bagage. Un constat sans surprise puisque l'idée d'un dégraissage massif avait déjà été évoquée.

Dans son édition du jour, Sport en remet une couche en annonçant que pas moins de onze joueurs seraient concernés par cette lessive estivale XXL. Prêté cette saison par le Paris Saint-Germain, Alphonse Areola ne devrait ainsi pas être conservé. Une décision logique puisque le portier français regarderait déjà vers l'Angleterre pour rebondir en Premier League. Viennent ensuite les deux Merengues les plus souvent donnés partants mais qui sont toujours là : Gareth Bale et James Rodriguez. ZZ ne compte clairement plus sur eux, mais le Gallois tient à son contrat jusqu’en 2022.

11 joueurs sur la sellette

Et en Angleterre, son retour en Premier League est encore très incertain pour la presse britannique. En revanche, le Colombien (lié jusqu’en 2021) ne serait pas contre un nouveau challenge. Symboles du Real Madrid triomphant en Ligue des Champions, Marcelo (31 ans) et Luka Modric (34 ans) sont des trentenaires invités à faire place nette à la jeune génération.

Le Brésilien a déjà vu le Français Ferland Mendy lui passer devant. Un temps considéré comme un jeune plein d’avenir, Lucas Vazquez n’a jamais réussi à s’imposer. Et s’il espère prolonger son bail courant jusqu’en 2021, l’Espagnol ne sera pas retenu en cas de belle offre. Idem pour les paris ratés que sont Eder Militão, Brahim Diaz, Luka Jovic, Alvaro Odriozola et Mariano Diaz, qui ont couté à eux cinq près de 190 M€.