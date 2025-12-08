Liga : Osasuna dompte Levante

Demain soir, la Ligue des Champions fera son retour. Mais avant une nouvelle soirée de gala, les fans de football ont pu suivre une rencontre de Liga opposant Osasuna à Levante, dernier du classement. Un match comptant pour la 15e journée du championnat espagnol.

Et Osasuna n’a pas laissé le doute s’installer puisque l’écurie ibérique a ouvert le score dès la 13e minute de jeu par l’intermédiaire de Victor Muñoz (1-0). Ruben Garcia Santos a signé le but de 2 à 0 à la 36e minute de jeu. En deuxième période, le score n’a pas évolué et Osasuna a pris les trois points.