Liga : Osasuna dompte Levante

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Osasuna face à Levante @Maxppp
Osasuna 2-0 Levante

Demain soir, la Ligue des Champions fera son retour. Mais avant une nouvelle soirée de gala, les fans de football ont pu suivre une rencontre de Liga opposant Osasuna à Levante, dernier du classement. Un match comptant pour la 15e journée du championnat espagnol.

Et Osasuna n’a pas laissé le doute s’installer puisque l’écurie ibérique a ouvert le score dès la 13e minute de jeu par l’intermédiaire de Victor Muñoz (1-0). Ruben Garcia Santos a signé le but de 2 à 0 à la 36e minute de jeu. En deuxième période, le score n’a pas évolué et Osasuna a pris les trois points.

Pub. le - MAJ le
