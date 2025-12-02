Nice : la LFP condamne les violences des supporters niçois contre leurs joueurs

Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité ce lundi, plusieurs supporters niçois ont pris à partie leurs joueurs dimanche soir après la défaite des Aiglons sur la pelouse de Lorient (3-1). Insultes, crachats, coup de pied dans les parties intimes et claques, les supporters niçois ont eu un comportement honteux envers Terem Moffi et Jérémie Boga notamment. Alors que le Gym a communiqué en soutenant ses deux joueurs, la LFP est également montée au créneau ce mardi.

Et la Ligue a choisi de condamner fermement les agissements des fans azuréens : « la LFP condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence commis à l’encontre des joueurs et du staff de l’OGC Nice. Ces agressions, totalement inacceptables, portent atteinte à l’intégrité des acteurs du jeu et aux valeurs du football. La LFP annonce qu’elle se constituera partie civile dans les plaintes déposées par les joueurs, afin de soutenir pleinement leur démarche et de contribuer à ce que toute la lumière soit faite sur ces faits graves. La LFP exprime tout son soutien aux joueurs concernés et à l’OGC Nice, et réaffirme sa détermination à garantir la sécurité de tous les acteurs du football. »