MU : Rúben Amorim veut absolument garder Kobbie Mainoo cet hiver

Malgré son faible temps de jeu cette saison, Amorim affirme que Kobbie Mainoo reste un élément clé pour l’avenir de Manchester United. L’entraîneur portugais souligne que le jeune milieu anglais doit simplement attendre sa chance et qu’elle finira par arriver. « Kobbie a toutes les qualités pour devenir un joueur important du club, il lui suffit de patienter et tout peut changer très vite dans le football », a expliqué Amorim lors d’une conférence de presse avant le choc de Premier League face à Newcastle (ce vendredi, 21h), selon Sky Sports. L’entraîneur rappelle également que le joueur peut évoluer à différents postes au milieu de terrain, ce qui lui permet d’être polyvalent et utile à l’équipe.

Avec l’absence de Bruno Fernandes et d’autres joueurs partis pour la Coupe d’Afrique des Nations, Amorim considère qu’il sera difficile de laisser Mainoo partir lors du mercato hivernal. « Même avec l’effectif au complet, nous ne pourrons pas nous permettre de le prêter. Nous avons besoin de toutes nos options pour chaque match, et Kobbie pourrait être décisif », a-t-il ajouté. Le coach confirme ainsi que le club reste fidèle à sa stratégie et privilégie le développement du jeune joueur plutôt que de céder à des offres prématurées.