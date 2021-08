Juventus : Pavel Nedved met au clair l'avenir de Cristiano Ronaldo

A quelques heures du trophée amical Luigi Berlusconi, remporté par la Juventus Turin face à Monza (1-2), l'ancienne légende et aujourd'hui dirigeant bianconero Pavel Nedved s'est livré à la télévision italienne pour faire un point sur les différentes interrogations autour du mercato de la Vieille Dame. Concernant le dossier Cristiano Ronaldo, l'ex-international tchèque (91 sélections) reste confiant malgré les rumeurs de départ, qui enverraient la superstar portugais ailleurs, notamment au Paris Saint-Germain.

«C'est un de nos joueurs, il lui reste un an de contrat, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous parce que chaque saison il nous a toujours garanti beaucoup de buts. C'est un joueur de la plus haute valeur et évidemment nous parions sur lui», a-t-il affirmé au micro de la chaîne Mediaset.