Nicklas Bendtner avait une clause "légendaire" au Danemark

Nicklas Bendtner (36 ans) était un joueur et personnage haut en couleur. Le Danois, au caractère et au comportement souvent décrié, n’a certainement pas eu la carrière espérée. Promis comme une future star lorsqu’il a commencé avec Arsenal, il a ensuite régressé de club en club. Désormais à la retraite, le joueur se confie sur sa carrière et notamment sur une clause particulière. Lorsqu’il s’engage à Copenhague, un club qui lui tenait à cœur, les dirigeants ont demandé à ce qu’il y ait une clause "légendaire". Elle stipulait que le joueur ne pourrait pas boire d’alcool ni skier.

La suite après cette publicité

Dans une série portrait qui sera réalisé sur lui, il raconte que son agent lui a dit : « Tu dois accepter ce qui est stipulé dans le contrat que d’ici le Nouvel An, tu ne dois pas boire d’alcool et tu ne dois pas skier ou ce genre de choses. » Au final, son passage dans le club de la capitale danoise n’a pas été convaincant, neuf apparitions pour un seul petit but. Le documentaire Nicklas Bendtner - The Portait sortira dans quelques jours sur Viaplay.