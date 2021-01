L'AS Monaco sur le point de boucler le gros coup Krépin Diatta !

La suite après cette publicité

Monaco est actuellement en grande forme avec 4 victoires sur les 5 derniers matches de Ligue 1. En plus des résultats, le club de la Principauté gagne avec la manière et surtout enfile les buts comme les perles grâce à un Kevin Volland qui marche sur l'eau. Et avec le retour en forme de Wissam Ben Yedder, l'ASM peut voir venir. Mais il faut croire que les bons résultats monégasques en Ligue 1 donnent des idées à Paul Mitchell sur le mercato.

Selon HNL, Monaco fonce sur Krépin Diatta, le milieu offensif international sénégalais du FC Bruges. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Les différentes parties sont en pleines négociations et sont confiantes quant à la conclusion finale de l'opération qui pourrait osciller entre 15 M€ et 20 M€. Le joueur de 21 ans, qui avait débarqué à l'âge de 18 ans en Belgique après avoir découvert l'Europe en Norvège du côté d'Oslo trois ans plus tôt, s'apprête donc à découvrir la Ligue 1, un championnat qu'il a toujours souhaité rejoindre et qu'il aurait pu découvrir il y a trois ans si l'OM ne s'était pas fait doubler par le FC Bruges.

Paul Mitchell travaille sur le dossier Diatta depuis plusieurs semaines

Après deux premières saisons compliquées en Belgique, Krépin Diatta monte clairement en puissance depuis sa CAN 2019 éblouissante où il avait notamment été sacré meilleur jeune de la compétition. Cette saison 2020-21 est d'ailleurs celle de la confirmation puisqu'il a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives depuis le début de saison en Jupiler League. Un renfort de poids à venir donc pour l'attaque de Monaco et un très joli coup à venir pour Paul Mitchell et la cellule de recrutement de l'ASM qui travaillent sur le dossier depuis plusieurs semaines.

Krépin Diatta, que l'on compare souvent à Sadio Mané, était convoité par de nombreux clubs européens (Dortmund, Lille, Manchester United et plusieurs clubs anglais) depuis plusieurs mois, pas indifférents à son style de jeu, sa marge de progression et ses performances notamment en Ligue des Champions cette saison. Si le transfert va à son terme, l'ancien nommé au Golden Boy 2019 devrait remplacer numériquement Henri Onyekuru dans l'effectif de Niko Kovac puisque le milieu offensif nigérian est attendu du côté du Galatasaray.

Souhaitons pour lui que ses retrouvailles avec le stade Louis II se déroulent mieux qu'en novembre 2018. À l'époque en phase de poules de Ligue des Champions face au Monaco de Thierry Henry, le milieu offensif sénégalais avait dû laisser ses partenaires après 5 minutes de jeu et était sorti sur civière après une blessure aux ischios jambiers qui l'avait éloigné des terrains plusieurs semaines...