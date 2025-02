Premier League : accroché à Everton, Manchester United ne s’en sort pas !

Défait à Tottenham (0-1) le week-end dernier, Manchester United se déplaçait, ce samedi, sur la pelouse d’Everton avec la ferme intention de l’emporter et ainsi retrouver quelques couleurs après un début de saison très chaotique. Pour cette rencontre face aux Toffees, 14es au coup d’envoi, Ruben Amorim optait pour un 3-4-3 avec le retour de Manuel Ugarte dans le onze. Patrick Dorgu était lui aussi bien présent, tout comme Rasmus Höjlund à la pointe de l’attaque. Organisé, de son côté, en 4-2-3-1, Everton ne tardait cependant pas à mettre la pression sur les cages d’André Onana.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Everton 31 26 -4 7 10 9 29 33 15 Man United 30 26 -7 8 6 12 30 37

Beto se signalait une première fois mais sa tête n’inquiétait pas le dernier rempart camerounais (6e). Dans la foulée, Dorgu y allait de son débordement mais son centre était parfaitement détourné par Jordan Pickford, vigilant (12e). Après un début de rencontre équilibré à Goodison Park, les Red Devils craquaient finalement en premier. Après un corner frappé par Jack Harrison et de (trop) nombreux duels remportés par Everton, Beto profitait d’une remise d’Abdoulaye Doucouré pour conclure d’une volée du pied gauche (1-0, 19e).

Bruno Fernandes et Manuel Ugarte sauvent MU

Sonné, Manchester United tentait de réagir mais butait sur le collectif huilé de David Moyes et allait un peu plus sombrer avant la pause. D’une extrême fragilité défensive, les Red Devils laissaient Doucouré, plus prompt face à Harry Maguire, doubler la mise de la tête (2-0, 32e). Totalement hors sujet, imprécis techniquement et dépassé sur chaque offensive des Toffees, Man U confirmait, au passage, sa terrible spirale négative. Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Trop peu inspiré et tout proche de céder encore (66e), Manchester United ne parvenait pas à faire son retard.

Il fallait finalement attendre un coup franc de Bruno Fernandes pour observer une première réaction (1-2, 72e). Une réalisation splendide qui réveillait les joueurs de Ruben Amorim puisque Manuel Ugarte égalisait dans la foulée après un nouveau coup de patte du Portugais (2-2, 80e). Dans les derniers instants, le score n’évoluait plus et les deux équipes se quittaient dos à dos (2-2) malgré une dernière énorme frayeur pour Man U, tout proche de concéder un penalty pour un accrochage de Maguire et De Ligt sur Ashley Young (90+5e). Avec ce résultat, Everton remonte au 12e rang alors que les Red Devils stagnent, eux, à la 15e place. Malgré ce point du match nul arraché sur le fil, difficile de ne pas oublier la nouvelle prestation indigeste des Mancuniens et de se poser la question suivante : Rúben Amorim est-il toujours l’homme de la situation ?