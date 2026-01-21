OM : Virgil Van Dijk réagit à l’arrivée de Quinten Timber

Balayé (0-3) par Liverpool ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille jouera son avenir européen la semaine prochaine sur la pelouse de Bruges. En attendant, les dirigeants phocéens ont officialisé l’arrivée de deux nouveaux visages : Ethan Nwaneri et Quinten Timber. Présent en zone mixte après la victoire des Reds, Virgil Van Dijk, compatriote de Timber, a d’ailleurs été interrogé sur le nouveau renfort olympien.

«C’est un super humain, un très bon joueur, c’est un bon cap passé pour lui, il doit continuer à travailler, à progresser mais c’est très bien pour lui et je le répète, c’est surtout une très bonne personne et ça c’est très important», a finalement déclaré le défenseur de 34 ans. Une belle consolation pour les supporters marseillais après cette soirée compliquée…