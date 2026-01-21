Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

OM : Virgil Van Dijk réagit à l’arrivée de Quinten Timber

Par Josué Cassé
1 min.

Balayé (0-3) par Liverpool ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille jouera son avenir européen la semaine prochaine sur la pelouse de Bruges. En attendant, les dirigeants phocéens ont officialisé l’arrivée de deux nouveaux visages : Ethan Nwaneri et Quinten Timber. Présent en zone mixte après la victoire des Reds, Virgil Van Dijk, compatriote de Timber, a d’ailleurs été interrogé sur le nouveau renfort olympien.

La suite après cette publicité

«C’est un super humain, un très bon joueur, c’est un bon cap passé pour lui, il doit continuer à travailler, à progresser mais c’est très bien pour lui et je le répète, c’est surtout une très bonne personne et ça c’est très important», a finalement déclaré le défenseur de 34 ans. Une belle consolation pour les supporters marseillais après cette soirée compliquée…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Liverpool
Quinten Timber
Virgil van Dijk

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Liverpool Logo Liverpool FC
Quinten Timber Quinten Timber
Virgil van Dijk Virgil van Dijk
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier