Premier League : Mikel Arteta élu entraîneur du mois de septembre

Un trophée pour Arsenal. La Premier League a annoncé ce vendredi qui avait été élu entraîneur du mois de septembre, et c’est Mikel Arteta qui a été plébiscité. Le coach d’Arsenal succède à Nuno Espirito Santo, qui avait remporté ce prix pour le mois d’août.

Les Gunners ont enchaîné trois victoires en trois matches, dont une lors du derby du nord de Londres face à Tottenham (3-1). Les hommes d’Arteta ont marqué cinq buts et réalisé deux clean sheets, contre Norwich (1-0) et Burnley (0-1).

💪 3 wins

⚽️ 5 goals

⛔️ 2 clean sheets



👔 Mikel Arteta is the @BarclaysFooty Manager of the Month #PLAwards pic.twitter.com/PY1Bt0zHp7