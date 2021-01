Gauthier Ganaye veut diriger le RC Lens

Aujourd’hui dirigeant de Nancy, anciennement président de l’OGC Nice en 2019, de Barnsley et du KV Ostende, Gauthier Ganaye est un jeune homme d’affaire de 32 ans déjà très expérimenté. Passé par le RC Lens en tant que secrétaire général du club au début de sa carrière, l’entrepreneur originaire du nord de la France est depuis le début de l’année le président de l’ASNL.

Fan du Racing Club de Lens depuis tout petit, comme il l’expliquait à So Foot en en 2017, il a récemment déclaré à la Dernière Heure, vouloir diriger les Sang et Or. «Un jour, je dirigerai Lens. Je ne sais pas à quel moment ça se produira dans ma carrière mais je le ferai. Je travaillerai avec des personnes qui ont l’ambition de remettre ce club en Europe. »