PL : Leeds United et Manchester United se tiennent en respect

La 33e journée de Premier League offrait un duel intéressant entre Leeds United (10e) et Manchester United (2e). Les Peacocks pouvaient poursuivre leur remontée au classement tandis que Manchester United pouvait revenir à huit points du leader Manchester City. Finalement, cette rencontre a accouché d'une rencontre assez serrée.

Malgré une légère domination, Manchester United a manqué d'efficacité pour marquer tout comme Leeds United. Les deux équipes se quittent sur un match nul et vierge (0-0). Les Red Devils restent deuxièmes et conservent un bon matelas pour la qualification en Ligue des Champions. Leeds United passe neuvième et double Arsenal.

Le classement de la Premier League