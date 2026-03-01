Olympique Lyonnais : le cas Endrick pose question avant de défier l’Olympique de Marseille

Les débuts ont été magiques du côté de l’Olympique Lyonnais pour Endrick. L’attaquant brésilien de 19 ans arrivé en prêt du Real Madrid comptabilise déjà 5 buts et 1 passe décisive en 7 matches avec le club rhodanien. Des statistiques intéressantes et un impact positif pour une attaque lyonnaise qui en avait grandement besoin. Oui, mais voilà, après une série de 13 victoires d’affilée, l’Olympique Lyonnais est tombé de son piédestal dimanche dernier avec une défaite 3-1 contre le Racing Club de Strasbourg. Un match où Endrick a particulièrement déçu, notamment après la blessure précoce de Pavel Sulc. Perdant son compère offensif, le Brésilien a sûrement montré sa pire version, récoltant un 3 dans nos notes du match : «pour son retour dans le XI lyonnais après son carton rouge contre Nantes, il y a quelques semaines, le Brésilien était exilé sur le côté, laissant Sulc seul en pointe. Le joueur prêté par le Real Madrid a tenté de placer plusieurs accélérations en partant de la droite pour déstabiliser la défense strasbourgeoise (31e, 40e, 49e). Mais il a facilement été contenu par l’arrière-garde alsacienne. Dans ses transmissions aussi, il a été en difficulté à l’image de celle ratée pour Morton (49e). Sa tentative a facilement été captée par Penders (70e) et son centre pour Yaremchuk (78e) n’est pas loin d’être repris par l’Ukrainien. Un match sans pour l’ancien de Palmeiras. Averti d’un carton jaune (60e).»

La suite après cette publicité

Incapable d’assurer une vraie présence offensive dans l’axe à la sortie de Pavel Sulc, Endrick est resté cantonné dans son couloir droit et n’a pas su proposer grand-chose. Des dribbles stéréotypés et des accélérations aisément bloquées, quelque chose qui avait déjà été entrevu lors de précédentes sorties du Brésilien. Que ce soit contre Lille (1-0) et Nantes (1-0) lors des deux derniers matches d’Endrick en Ligue 1, on avait également vu ce dernier forcer certaines actions et être souvent pris à deux par ses adversaires. Son manque de replis défensifs était aussi notable, mais cela s’était moins vu. La raison pourrait s’expliquer par une autre absence, celle d’Afonso Moreira. Débordant d’énergie côté gauche, le Portugais est le pendant idéal à Endrick. Généreux dans les efforts et bon dribbleur, il permet ainsi d’offrir une menace de l’autre côté tout en conservant un équilibre collectif. Lorsque l’ancien du Sporting CP joue, les adversaires ne ciblent ainsi pas uniquement Endrick et cela offre davantage le champ libre à ce dernier. Absent contre Strasbourg, il aura particulièrement manqué au Brésilien. D’ailleurs, en Coupe de France contre Laval (2-0), Endrick avait connu un match difficile avant que l’entrée d’Afonso Moreira lui permette de terminer en boulet de canon.

La suite après cette publicité

Endrick va devoir rectifier le tir

Forfait ce dimanche contre Marseille, Afonso Moreira pourrait aussi bien faire son retour et permettre à Endrick d’être dans de bonnes dispositions ou bien lui manquer cruellement. Abner Vinicius occupant ce poste contre Strasbourg au dernier match dispose d’un profil moins provocant. Le latéral brésilien se distingue plus par ses courses et une recherche de la profondeur. Ce qui nécessite moins de situations où les défenseurs adverses doivent être en surnombre. Endrick devra aussi composer avec un autre profil en attaque. Avec Pavel Sulc, la polyvalence du Tchèque et sa faculté à combiner avec Endrick a permis au Brésilien d’alterner entre l’axe et l’aile droite tout en se montrant complice avec l’ancien du Viktoria Plzen. Blessé, Pavel Sulc va manquer et l’Ukrainien Roman Yaremchuk va être amené à le remplacer. Si les qualités de pivot de l’ancien de Benfica peuvent convenir à Endrick dans le jeu en remise, ce dernier n’a pas la même activité que Pavel Sulc et la complémentarité entre les deux hommes part de zéro. Rien de rédhibitoire, mais cela laisse pas mal de doute. D’autant que ce dimanche, l’Olympique Lyonnais joue un match crucial de sa saison. Troisième avec cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille, le club rhodanien peut consolider sa place sur le podium. Néanmoins, une défaite permettrait aux Phocéens de revenir à seulement deux longueurs.

Avec de nombreux absents comme Pavel Sulc et possiblement Afonso Moreira, Endrick est plus que jamais attendu au tournant, d’autant qu’il a été critiqué au dernier match. AS en Espagne parlait d’un Endrick disparu en Alsace après la défaite contre Strasbourg. Consultant pour La Chaîne L’Équipe, l’ancien sélectionneur de la France Raymond Domenech a aussi eu des mots durs : «il fallait vraiment qu’il sorte, il ne servait à rien sur le terrain et n’apportait aucune solution. Lyon m’a un peu déçu, surtout Endrick. Tous les attaquants doivent faire un vrai travail défensif, proposer des solutions et donner un peu de profondeur. Lui, il n’a rien fait de tout ça. Sur le deuxième but, il est resté à cinq mètres de l’action, il regardait juste. Il ne donne aucune option en profondeur, prend le ballon, court et le perd. Parfois, il envoie un ballon par-dessus ou garde le ballon arrêté. Franchement, qu’il soit resté tout le match, c’est décevant.» Si le constat de l’ancien coach aux 8 matches sans victoire avec Nantes est sévère, Paulo Fonseca avait admis quelques manques dans la prestation de son poulain qu’il allait travailler avec lui : «je ne veux pas individualiser, tous les joueurs n’ont pas fait un bon match. Je vais parler avec lui, je dois voir ce qu’il aurait pu améliorer dans son jeu. Comme j’ai fait tout le match. Les joueurs ont joué à un niveau différent que d’habitude». S’il ne faut pas tirer le signal d’alarme avec Endrick et que ses débuts à l’Olympique Lyonnais sont très bons, il ne va néanmoins pas falloir non plus occulter certaines limites que le numéro 9 devra gommer sur les prochaines semaines. Une bonne fin de saison du club rhodanien dépendra sûrement de sa faculté à régler ces problèmes.