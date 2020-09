Wolves : les premiers mots de Nelson Semedo

La suite après cette publicité

Deux saisons et puis s'en va. Arrivé au FC Barcelone en 2017 en provenance de Benfica, Nelson Semedo va poursuivre sa carrière en Angleterre puisqu'il vient de s'engager en faveur de Wolverhampton, club de Premier League. Interrogé par les médias du club sur son arrivée, le latéral droit portugais a donc expliqué pourquoi il avait choisi le club des West Midlands : «j'ai choisi les Wolves parce que c'est une très bonne équipe qui joue un très bon football. L'année dernière, ils ont fait une très bonne saison et c'est une équipe très importante en Angleterre, mais aussi en Europe. J'espère que cette année, nous pourrons faire de très bonnes choses. (...) L'entraîneur Nuno est un très bon entraîneur. Il a fait de très bonnes choses ici aux Wolves, et dans d'autres équipes aussi. Je suis sûr que je vais beaucoup apprendre de lui.»

Et le joueur de 26 ans, auteur de 42 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée avec les Blaugranas, a envoyé un petit message aux fans, expliquant ce qu'il allait apporter. «Ils peuvent s'attendre à un latéral droit moderne, qui aime attaquer. Je peux apporter du rythme à l'équipe, de la vitesse. J'aime aller vers l'avant et revenir. Ils peuvent s'attendre à beaucoup de travail et à beaucoup d'ambition. Je suis très excité d'être ici. C'est une très bonne équipe. Jouer en Premier League est un rêve pour moi aussi. Donc, je suis très excité de débuter, de rencontrer mes coéquipiers et de commencer à m'entraîner», a poursuivi le natif de Lisbonne.