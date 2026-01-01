Menu Rechercher
CAN 2025 : le DTN du Maroc dément un conflit avec Regragui

Par Valentin Feuillette
1 min.
Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc @Maxppp
Zambie 0-3 Maroc

Après le match nul contre le Mali (1-1), Walid Regragui a pris des décisions audacieuses en laissant sur le banc des cadres comme Jawad Al-Yamiq et Sofyan Amrabat. Cette stratégie a payé puisque les Lions de l’Atlas ont écrasé la Zambie (3-0), assurant leur place en 8es de finale de la CAN 2025 et retrouvant un souffle rassurant.

Cependant, des rumeurs avaient alors circulé, insinuant que le onze de départ aurait été imposé par le Directeur technique national, Fathi Jamal. Ce dernier a rapidement réagi pour protéger l’autorité de Regragui, affirmant : «une petite minorité cherche à déstabiliser notre coach. Ils veulent lui retirer le mérite de cette belle victoire, de la qualification et des réglages qu’il a apportés», a-t-il affirmé à Média24. Un moyen de tuer dans l’œuf tout début de crise.

