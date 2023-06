La réaction de Messi en apprenant que l’Inter Miami était… dernier de MLS

La suite après cette publicité

L’information monopolise l’espace médiatique depuis plusieurs jours. Alors qu’il arrivait en fin de contrat avec le PSG le 30 juin, Lionel Messi a annoncé mercredi sa décision de quitter l’Europe et de rallier l’Inter Miami en MLS. Une décision surprenante pour beaucoup de fans, tant la tendance penchait pour un retour à Barcelone ces dernières semaines. Moins, pour son ami Sergio Agüero, qui estime que la Pulga voulait tout simplement quitter la lumière. Interrogé par ESPN, l’ancien joueur de Manchester City a d’ailleurs fait quelques révélations croustillantes sur les coulisses de ce transfert, notamment sur le moment où le septuple Ballon d’Or a appris que son nouveau club était dernier de Conférence Est de MLS.

«C’était surprenant pour tout le monde car on entendait beaucoup parler de Barcelone, mais au final, la décision lui appartenait. Et je pense qu’il recherchait plus le bonheur que le fait de poursuivre avec cette pression pour gagner, a relevé le Kun. Oui, nous avons parlé, je lui ai envoyé le classement de MLS. Je lui ai dit 'écoute-moi, ton équipe est dernière, tu as intérêt de la faire grimper à la neuvième ou huitième place pour participer aux barrages (les 9 premiers de chaque conférence participent à la phase finale). Il a rigolé, et m’a dit 'qu’est-ce que tu vas m’apprendre ?' Avec moi, il rigole… mais il a aussi dit 'On va aller en Playoffs, il faut qu’on y participe.»

