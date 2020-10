Barça : Griezmann sur le banc de touche !

Mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann. Le Français va débuter la nouvelle saison de Ligue des Champions sur le banc de touche. En effet, alors que son cas et ses déclarations sur son positionnement continuent de faire jaser en Espagne, l'entraîneur Ronald Koeman a décidé de s'en passer pour le match face à Ferencvaros à domicile.

On va retrouver Trincão, Coutinho et Fati pour épauler Messi dans le secteur offensif. A noter les titularisations des autres recrues Dest et Pjanic. Ousmane Dembélé démarrera sur le banc en compagnie de Griezmann.

Neto - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest - Pjanic, De Jong - Trincao, Coutinho, Ansu Fati, Messi