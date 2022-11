Tunisie-France : les compositions probables

La suite après cette publicité

Première équipe championne du monde en titre à se qualifier pour les huitièmes de finale d’une Coupe du Monde depuis 2010, la France aborde ce dernier match de la phase de poules face à la Tunisie avec sérénité. Contexte différent, en revanche, pour les Aigles de Carthage. Derniers du groupe D, les partenaires de Wahbi Khazri doivent largement s’imposer et espérer un match nul entre Australiens et Danois pour passer.

Côté français, ce match sans grand enjeu va donc permettre à Didier Deschamps de procéder à quelques changements. Ainsi, Steve Mandanda devrait remplacer Hugo Lloris dans le but. En défense, Benjamin Pavard serait aligné aux côtés de Raphaël Varane et d’Ibrahima Konaté. Pour occuper le poste de latéral gauche, la surprise Eduardo Camavinga se confirme.

Quelques changements chez les Bleus, un doute sur Mbappé

Au milieu, pas de grands bouleversements à prévoir. Antoine Griezmann et Aurélien Tchouaméni devraient être présents. En revanche, Youssouf Fofana prendrait la place d’Adrien Rabiot. Enfin, pour ce qui est du secteur offensif, Kylian Mbappé serait aligné sur le côté gauche. À noter toutefois que le Bondynois souffrirait d’une gêne à la cheville et qu’il y a des chances pour qu’il ne joue pas 90 minutes. Kingsley Coman occuperait le flanc droit et la pointe de l’attaque serait confiée à Marcus Thuram.

Dans le camp tunisien, c’est une équipe organisée en 5-4-1 qui devrait se présenter face aux Bleus. Dahmen dans les buts avec, devant lui, une défense à cinq composée de Kechrida, Talbi, Meriah, Ghandri et Maaloul. Au cran au-dessus, Ben Slimane, Skhiri, Laïdouni et ben Romdhane seront chargés de mettre Khazri dans les bonnes conditions. Coup d’envoi du match à 16h.