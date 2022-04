Mercato : Julian Nagelsmann et le Bayern Munich ont des plans XXL

Julian Nagelsmann a pris une belle leçon. Lundi, l'entraîneur du Bayern Munich a lancé un sacré avertissement à Villarreal en conférence de presse. «Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller. Ils en ont fait une : nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça». Mardi, le technicien allemand est tombé de dix étages puisque son équipe n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (1-1) et a été éliminée par les Espagnols. Un terrible camouflet pour Nagelsmann, qui a pris cher dans la presse allemande et qui a été remis à sa place par les joueurs de Villarreal.

Jugé hautain et trop sûr de lui, l'ancien coach de Leipzig a pris une belle leçon. Au volant de la formule 1 bavaroise depuis l'été dernier, il avait été recruté pour donner un nouvel élan au club et apporter son style de jeu. Mais l'élimination en C1 face à Villarreal est un fiasco aux yeux de la direction munichoise. Si celle-ci attendait mieux de Nagelsmann, elle compte toujours avancer main dans la main avec lui l'année prochaine. D'après SportBild, le Bayern Munich est aussi prêt à suivre ses recommandations en matière de transferts.

Nagelsmann réclame des recrues

Cette année, le coach a plusieurs fois insisté en coulisses sur le fait que son équipe manquait de qualité sur toutes les lignes. Il avait même publiquement réclamé des arrivées au mois de janvier dernier car il était très inquiet. Pourtant, les pensionnaires de l'Allianz Arena l'avaient écouté l'été dernier quand Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer, ses anciens joueurs à Leizpzig, ont été recrutés. Si le Français a pris ses marques, le milieu autrichien, lui, galère et s'est pris le bec avec Nagelsmann avec qui sa relation s'est dégradée.

Quoi qu'il en soit, après l'humiliation de mardi, l'entraîneur allemand a de nouveau remis le sujet du mercato sur la table. Il a, en effet, insisté sur le fait que si le club veut avoir de grandes ambitions en C1, cela passera pas le recrutement. Un message envoyé à sa direction qui s'est d'ores et déjà activée en coulisses. En effet, Hasan Salihamidzic multiplie les pistes pour l'an prochain. Ryan Gravenberch (19 ans, Ajax) est courtisé. Mais il faudra sortir au moins 28 millions d'euros. L'arrière-droit Noussair Mazraoui (24 ans, Ajax) est, lui, libre. Mais la concurrence est forte, notamment de la part du Barça.

Des cibles déjà en tête

En défense, la Gazzetta dello Sport parle d'un intérêt pour Gleison Bremer (25 ans, Torino) pour remplacer Niklas Süle, en fin de contrat. Son prix est estimé à 50 M€. De son côté, Kicker avance le nom de Keven Schlotterbeck (24 ans, Fribourg), dont la valeur est de 25 M€. Des cibles intéressantes mais pas forcément expérimentées et clinquantes. En revanche, en cas de départ de Robert Lewandowski, que le club veut garder malgré l'intérêt du Barça et dont Nagelsmann a dit qu'il n'avait pas l'impression qu'il souhaite s'en aller, des noms prestigieux ont été cités.

Il y a bien sûr Erling Haaland (BVB), courtisé par le Real Madrid, Manchester City et le Barça, et Darwin Nuñez (Benfica), qui a tout autant de prétendants. En plan B, le noms de Patrick Schick (Bayer Leverkusen) est avancé. Toujours offensivement, pour compenser un éventuel départ de Serge Gnabry, qui n'a toujours pas prolongé, les Bavarois pistent Karim Adeyemi (Salzbourg) ou encore Christopher Nkunku (Leipzig). Nagelsmann et le Bayern Munich ont retenu la leçon et préparent un grand lifting pour revenir en force en Champions League.