Ligue des Champions : le Bayern Munich prend très cher en Allemagne

La suite après cette publicité

Au coup de sifflet final, le verdict est sans appel. Le Bayern Munich a été éliminé de la Ligue des Champions dès les quarts de finale par le petit Poucet Villarreal (0-1, 1-1). Un véritable échec pour le vainqueur de l'édition 2020, et qui visait au minimum le dernier carré de l'aveu même de Julian Nagelsmann. La déception est terrible pour l'ogre bavarois. Il ne s'attendait pas à un tel scénario. Malgré la déconvenue de l'aller, la confiance était de mise avant d'aborder ce retour. Résultat, c'est tout le Bayern qui prend cher.

Cette confiance s'est transformée en arrogance selon les joueurs du Sous-marin jaune, qui n'ont pas hésité à critiquer la position dominante du géant allemand. La presse aussi s'en donne à cœur joie ce matin. «Le Bayern joue de manière bizarre et surtout sans inspiration. L'entraîneur Julian Nagelsmann en est le responsable. Le remplacement d'Alphonso Davies par Lucas Hernández (juste avant le but espagnol) - bien que le Français n'ait pas pu continuer en raison d'une blessure - ne devrait pas être considéré comme la décision la plus intelligente de sa jeune carrière d'entraîneur», lâche l'éditorial de Sport1.

Une trop grande prise de risques

Le Bayern Munich a été dominateur et a mis du temps à débloquer son compteur et outre ce changement de Hernandez par Davies, c'est le système défensif qui est pointé du doigt. Très exposé hier soir dans ce 3-2-3-2, le trio Pavard-Upamecano-Hernandez n'a pourtant pas concédé grand-chose. «Une seule occasion de but a suffi aux vainqueurs en titre de la Ligue Europa à Munich pour éliminer le Bayern de la Ligue des Champions», regrette Sky Sport, accusant surtout Nagelsmann d'avoir pris trop de risques.

Olivier Kahn, lui, n'en tient pas rigueur à son entraîneur et préfère souligner la mentalité de ses joueurs. «Plus d'engagement et plus de volonté que l'équipe n'en a montré n'est pas vraiment possible. Il y a des équipes plus agréables à affronter. Ce système défensif... Je ne sais même pas dans quel genre de système ils ont joué. Nous aurions pu créer et prendre plus de risques. Mais nous aurions été contrés à un moment.» Il va falloir régler ces problèmes collectifs avec un titre de champion d'Allemagne à aller chercher et régler le cas Lewandowski.