L’AS Roma recrute Donyell Malen

C’était attendu, c’est à présent officiel. Donyell Malen rejoint l’AS Roma. Son transfert a été annoncé ce vendredi matin par le biais d’un communiqué de presse officiel.

AS Roma
✍️ Donyell Malen è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺

📄

#ASRoma
«L’AS Roma est ravie d’annoncer l’arrivée de Donyell Malen en provenance d’Aston Villa. L’opération se conclut par un prêt assorti d’une option d’achat. Cet attaquant, né en 1999, a joué pour le PSV Eindhoven, le Borussia Dortmund et Aston Villa, disputant 294 matchs et marquant 104 buts toutes compétitions confondues pour ces clubs. International néerlandais, il compte 49 sélections et 13 buts avec les Oranje, et a notamment participé aux Championnats d’Europe 2021 et 2024. Lors de ce dernier, il s’est montré décisif en huitièmes de finale face à la Roumanie, match remporté 3-0 par les Pays-Bas grâce à un doublé de sa part. Il a choisi le maillot numéro 14. Bienvenue à Rome, Donyell !»

