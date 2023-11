MU : Paolo Maldini proche de rejoindre la direction

Selon The Telegraph, Sir Jim Ratcliffe va bientôt acquérir 25 % du club auprès des Glazers et il suivra les conseils de Sir Alex Ferguson avec une « refonte radicale » prévue. Le directeur sportif de Crystal Palace, Dougie Freedman, est envisagé pour un rôle, mais il n’est pas le seul à figurer sur la liste de Ratcliffe. L’ancien chef du recrutement de Tottenham Hotspur, Paul Mitchell, a été lié, tandis que Lee Congerton de l’Atalanta et Andrea Berta de l’Atletico de Madrid sont également à l’étude. Et d’après les informations du Telegraph, Paolo Maldini et Frederic Massara font également partie de la liste.

Jean-Claude Blanc – qui pourrait remplacer Richard Arnold au poste de directeur général une fois l’acquisition des actions de Ratcliffe finalisée – vise à procéder à une nomination ambitieuse. Pour rappel, ils ont été limogés par Milan moins de 48 heures après le dernier match de la saison dernière après avoir échoué à se mettre d’accord sur une vision future avec le propriétaire Gerry Cardinale. Maldini était lié à une rumeur en Arabie Saoudite, mais cela n’a abouti à rien de concret.