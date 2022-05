LdC, Liverpool : Mohamed Salah voulait le Real Madrid en finale

Ce mercredi, Liverpool et Mohamed Salah assistaient à la demi-finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City dans le but de connaitre leur futur adversaire en finale. Selon l'Egyptien, tout le monde à Liverpool souhaitait voir le Real se qualifier : «si vous demandez, tout le monde voulait ce match. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas le droit d'en parler, mais je peux en parler : je voulais ce match ! Je voulais jouer contre le Real Madrid avant ce match [contre Manchester City]. Bien sûr, je ne leur donne pas trop de crédit. C'est une équipe incroyable, avec un grand entraîneur et de grands joueurs. Quand on m'a demandé qui je voulais, j'ai dit Madrid. C'est une réponse facile», a-t-il confessé à Sky Sports.

Evidemment cette volonté ne sort pas de nul part, les Reds veulent tout simplement se venger de la finale de 2018 perdue face aux Merengues. Mohamed Salah s'est remémoré ses sentiments à l'issue de cet échec où il avait dû quitter ses partenaires sur blessure : «vous vous sentez tellement déçu, tellement abattu. "Ah, allez, pas dans ce match !" Mais une fois que vous avez du temps, cela vous fait oublier. J'avais des affaires de travail et puis j'ai eu des vacances après. Pendant ces vacances, je me suis juste demandé : qu'est-ce que tu veux ? Continuer à pleurer et être triste à cause de ça et que ça te déprime ? Ou te battre? Et je me suis battu de la meilleure façon possible et c'est pourquoi nous sommes ici maintenant.» À l'issue de la rencontre entre Cityzens et Madrilènes, le meilleur buteur de Premier League avait déjà lancé les hostilités sur ses réseaux sociaux.