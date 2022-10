Leicester - Manchester City : les compositions officielles

C'est parti pour une nouvelle journée de Premier League sur le site Foot Mercato ! Ce samedi, Manchester City se déplace sur la pelouse de Leicester, au King Power Stadium, en match d'ouverture de cette 14ème journée de championnat d'Angleterre. Vainqueurs de leurs deux dernières rencontres face à Wolverhampton (0-4) et Leeds (2-0), les Foxes tenteront de réaliser la passe de trois et ainsi confirmer leur bonne dynamique après un début de saison catastrophique sur la scène nationale (17eme avec 11 points). En face, Manchester City (26 points), deuxième du championnat et grand favori à la victoire finale, peut mettre la pression sur Arsenal (28 points) en prenant provisoirement la tête de la Premier League en cas de succès ce samedi. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 13h30.

Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Pep Guardiola a décidé d'opter pour un schéma classique articulé en 4-2-3-1. Légèrement malade et sorti à la pause face à Dortmund en C1 cette semaine, Erling Haaland est ménagé et n'est donc pas titulaire à la pointe de l'attaque. Le Norvégien est remplacé par Julian Alvarez. Pour le milieu de terrain, le technicien espagnol a décidé de faire confiance à Kevin de Bruyne, Jack Grealish et Bernardo Silva, tandis que Ilkay Gundogan et Rodri sont présents devant la défense. Ménagé en Ligue des Champions, Ederson retrouve sa place dans les cages. Du côté des locaux, Brendan Rodgers reconduit son 3-4-3 avec Jamie Vardy titulaire à la pointe de l’attaque aux côtés de Harvey Barnes et James Maddison. Le milieu sera composé de Timothy Castagne, Kiernan Dewsbury-Hall, Youri Tielemans et James Justin. A noter la nouvelle titularisation de Wout Faes, l'ancien Rémois, en défense centrale.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Akanji, Laporte, Stones, Cancelo - Rodri, Gundogan - B.Silva, De Bruyne, Grealish - Alvarez.

Leicester : Ward - Faes, Soyuncu, Amartey - Castagne, Tielemans, Dewsbury-Hall, Justin - Barnes, Vardy, Maddison.