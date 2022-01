Manchester City-Chelsea : les compositions officielles

La 22ème journée de Premier League se poursuit avec ce choc entre Manchester City et Chelsea (à suivre en direct commenté à 13h30 sur Foot Mercato). Les Citizens reçoivent leur dauphin pour ce qui s'annonce être le match de la dernière chance pour les Blues. 10 points séparent les deux formations avant le coup d'envoi. Les deux équipes ne sont pas sur les mêmes formes, Chelsea peine un peu en ce moment et reste sur quatre matchs nuls sur les 5 dernières rencontres, tandis que Manchester City est dans une forme tonitruante.

Pour ce match incroyable Pep Guardiola reste fidèle à ses principes et opte pour le 4-3-3 avec De Bruyne et le trio Sterling, Grealish, Foden aux avant-postes. Guardiola devra cependant faire sans son Fennec Ryad Mahrez parti pour la CAN. De son côté Chelsea jouera en 3-4-2-1 avec Lukaku, soutenu par Ziyech et Pulisic, Arrizabalaga dans les cages puisque Mendy est parti défendre les couleurs du Sénégal au Cameroun.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Rodri, B.Silva - Sterling, Grealish, Foden

Chelsea : Kepa - Sarr, T.Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Kovačic, M.Alonso - Ziyech, Pulisic - Lukaku