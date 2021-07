OM : une nouvelle porte de sortie pour Duje Caleta-Car

Deux fois déjà, Duje Caleta-Car (24 ans) a vu ses rêves de Premier League partir en fumée. Une offre de West Ham d'abord puis une proposition de Liverpool ensuite l'avaient à chaque fois convaincu de traverser la Manche. Mais l'Olympique de Marseille avait dit non.

Cet été, la donne sera différente. Comme l'expliquait L'Équipe ces dernières heures, Jorge Sampaoli ne compte plus sur l'international croate (16 capes), titulaire durant l'Euro 2020. Le transfert définitif de Leonardo Balerdi et les arrivées conjuguées de William Saliba et Luan Peres ont relégué l'ancien de Salzbourg dans la hiérarchie.

Enfin l'Angleterre ?

De plus, son transfert assurerait une jolie source de revenus pour Pablo Longoria et ses équipes. Alors, ce coup-ci, le natif de Sibenik pourrait bien voir ses envies d'Angleterre exaucées. The Argus explique que Brighton, intéressé par le profil de «celui qui a longtemps muselé l'attaque anglaise durant l'Euro», serait venu aux nouvelles tout récemment.

Les Seagulls risquent de perdre leur international Ben White, tout proche d'Arsenal, et d'empocher un sacré chèque (plus de 60 M€). Une partie de cette somme serait réinjectée sur le marché des transferts. Le Marseillais figure dans les plans tout comme Nathanael Phillips (Liverpool). Il n'y aurait toutefois pas d'urgence côté anglais. Duje Caleta-Car va donc encore devoir patienter mais l'espoir revit...