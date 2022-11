Coupe du Monde 2022 : la défaite contre le Japon passe très mal du côté de l'Allemagne

Voilà déjà une deuxième surprise dans cette Coupe du Monde. Après la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite, c'est un autre gros bras de la compétition qui a chuté pour son premier match. Malgré une domination assez nette pendant une heure de jeu, l'Allemagne s'est fait surprendre par le Japon 2-1 ce mercredi. Une bien mauvaise opération puisque il faudra encore jouer l'Espagne dans 4 jours, puis le Costa Rica le 1er décembre. La qualification est déjà compromise.

Pourtant, tout avait bien commencé pour la Mannschaft. Flick présentait un 4-2-3-1 avec Gündogan et Kimmich dans l'entrejeu, en plus d'un trio Gnabry-Müller-Musiala en soutien de Kai Havertz. Dans cette configuration, les Allemands prenaient la rencontre par le bon bout, seulement surpris par un but en contre finalement refusé (8e). Passée cette frayeur, ils s'efforçaient à utiliser la largeur du terrain mais ne tentaient que des frappes lointaines par Kimmich (20e) et Gündogan (28e) essentiellement.

Gündogan : «le second but qu'on prend...»

Ils ont fini par obtenir un penalty, transformé par le joueur de Manchester City (1-0, 33e), qui frappait même sur le poteau à l'heure de jeu. Un tournant dans ce match puisque le Japon en a profité pour renverser la situation. «Je pense qu'on a dominé. On a eu beaucoup d'occasions. Ensuite, on leur a trop donné d'occasions à la fin du match. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Il nous a manqué de la conviction dans la possession du ballon», regrettait le buteur allemand du jour à la sortie du match.

Le milieu de terrain peste également sur le second but japonais où la défense a complètement failli entre le mauvais positionnement de Süle, la mauvaise appréciation de Schlotterbeck et un Neuer qui ferme mal son angle. Une action aux allures de naufrage collectif. «Le second but qu'on prend... Je ne sais pas si une équipe a déjà marqué un but aussi facile en Coupe du monde...» Même son de cloche chez Thomas Müller. Pas en réussite durant la rencontre, l'attaquant du Bayern pestait contre le manque d'efficacité offensive et défensive de son équipe.

L'Allemagne est déjà dans le dur

«En termes de sensations, nous avons en fait joué un bon match sur de longues périodes. Bien sûr, un bon match de football se caractérise également par le fait que vous convertissez la chance et la supériorité en buts. L'efficacité aux deux extrémités ne correspondait pas. C'est ridicule qu'on se retrouve avec une défaite. Mais au bout du compte, quand on voit ce qu'on laisse derrière et comment on encaisse les buts au final, on dirait dans le jargon du foot : on ne perd pas sans raison», assume Müller.

Il reste désormais à Hansi Flick de trouver les solutions pour la suite de la compétition. «La déception est grande, pas seulement pour moi. Les Japonais ont été plus efficaces et ont pris leur chance. Les erreurs que nous avons commises ne devraient pas arriver. Nous devons arrêter cela», avertit le sélectionneur en conférence de presse. L'Allemagne n'a déjà plus le droit à l'erreur avant d'affronter l'Espagne, l'autre gros morceau de cette poule, si elle ne veut pas rentrer prématurément comme il y a 4 ans en Russie.