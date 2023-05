Mathieu Coutadeur évoque la saison cauchemardesque d’Ajaccio

De retour l’été dernier en Ligue 1 après 8 années à végéter dans l’antichambre du football français, l’AC Ajaccio devrait selon toute vraisemblance faire l’essuie-glace et rebrousser chemin vers la Ligue 2. 18e du championnat avec 23 points (11 de retard sur Auxerre, premier non-relégable), le club corse pourrait même officialiser sa relégation ce samedi en cas de défaite face au PSG (20h45). Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le milieu de terrain ajaccien Mathieu Coutadeur est revenu sur la saison noire de son club. Selon lui, la longue trêve hivernale a en partie constitué un tournant négatif dans la saison de son équipe.

«La trêve ? Elle fait partie des discussions. On l’a mal négociée. Si on bat Angers à la reprise (défaite 1-0), c’est dans une pénibilité totale. Cette trêve a constitué un tournant négatif car elle a provoqué une réelle cassure dans ce que l’on commençait à mettre en place», regrette le joueur formé au Mans. «Sans montrer personne du doigt, la stratégie adoptée sur le plan physique aurait dû être différente. À partir d’Angers, on a à chaque fois eu l’impression de jouer contre des avions de chasse».

