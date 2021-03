Le Borussia Dortmund a pris sa décision pour Jadon Sancho

La suite après cette publicité

Il a été un acteur de l'un des feuilletons du dernier marché estival des transferts. Son vrai-faux départ à Manchester United a fait couler beaucoup d'encre en Angleterre comme en Allemagne. Mais finalement, Jadon Sancho (20 ans) est toujours au Borussia Dortmund.

Et après un démarrage plus que poussif cette saison, l'Anglais commence à retrouver ses sensations et à afficher son meilleur niveau (11 buts et 13 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues cette saison). Une sorte de cadeau d'adieu ? La question mérite d'être posée puisque Kicker annonce ce lundi que son départ en juin est quasiment acté.

L'heure du départ a sonné

La direction du BVB considère que l'heure est venue de vendre l'attaquant sous contrat jusqu'en juin 2022, et ce, malgré la chute des tarifs pratiqués sur le mercato en raison de la crise de la Covid-19. Les Borussen espéraient encore le vendre près de 120 M€ il y a un peu moins d'un an. Ce prix n'est d'ores et déjà plus d'actualité. L'intérêt de MU, en revanche, semble toujours bien présent.

Mais les caisses sonnent creux et les pensionnaires du Signal-Iduna Park semblent s'être résolus à cet irrémédiable départ. Kicker précise d'ailleurs qu'un autre élément de «premier ordre» (Erling Håland ?) pourrait être sacrifié cet été sur l'autel des difficultés économiques traversées par le club. L'été sera sans doute très chaud à Dortmund.