OL : Islam Slimani ne partira pas cet hiver

Cette fin de mercato hivernal est décidemment agitée du côté de l'Olympique Lyonnais ! Au rang des arrivées, Romain Faivre mais également Ellyes Skhiri, comme nous vous le révélions, sont fortement pressentis. Côté départ, Marcelo, libéré par le club en début de semaine, a officiellement rejoint les Girondins de Bordeaux. Et ce n'est pas le seul départ à prévoir. En effet, Bruno Guimarães est lui tout proche de s'engager en faveur de Newcastle. Une issue que ne devrait pas connaître Islam Slimani, annoncé du côté du Sporting ces dernières heures.

Ainsi selon nos informations et contrairement à ce qui a été avancé, l'attaquant lyonnais, sauf improbable retournement de situation ou offre mirobolante, ne quittera pas les Gones cet hiver. Dans cette optique, les discussions avec le club portugais sont d'ores et déjà terminées et l'offre transmise par les Lions n'a pas convaincu le joueur. Auteur de 16 matchs cette saison toutes compétitions confondues avec l'OL pour un bilan de 4 buts et 1 passe décisive, l'international algérien (84 sélections, 40 buts) se sent actuellement bien à Lyon et ne forcera aucun départ de l'OL.